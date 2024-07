„My Best Summer Hits” to gorąca i bardzo pozytywna kompilacja starannie wyselekcjonowanych przebojów ostatnich miesięcy. Krążek uświetnili swoimi hitami tacy wykonawcy jak Rihanna, Lady Gaga, Natalia Kills i Robert M. Nie zabraknie na nim również utworów z pierwszych miejsc polskich i zagranicznych list przebojów m.in. „I Need a Dollar” Aloe Blacc , ”Just a Dream” Nelly, „Happiness” Alexis Jordan. Utwory wpisujące się w nurt muzyki pop, dance, R&B, soul oraz hip-hop to wiosenno-letnia propozycja Wydawnictwa QM Music.

Reklama

Najlepsza składanka, której patronem zostało Afterparty.pl w sprzedaży już od 10 maja!