Monika Tumińska, twórczyni bloga Hair by M przygotowała dla was kolejny tutorial. Tym razem nauczy was jak zrobić elegancki warkocz, który sprawdzi się podczas tegorocznej Wielkanocy. Zaczynamy!

Fryzura krok po kroku: elegancki warkocz

Lekko natapiruj pasmo włosów nad czołem, Mocno natapiruj włosy na czubku głowy, Ułóż pasmo z przodu w falę i obficie spryskaj lakierem, Na wysokości uszu oddziel trzy pasma włosów i zacznij zaplatać warkocz dobierany, Na wysokości karku zacznij zaplatać zwykły, luźny warkocz, a następnie zwiąż go na końcu cienką gumką.Całość potargaj, I gotowe :)

Zobaczcie zdjęcia, które ułatwią wam zrobienie eleganckiego warkocza: