W Centrum Konferencyjno-Targowym przy ulicy Domaniewskiej w Warszawie odbyła się polska premiera nowej serii tabletów Yoga Lenovo. Na świecie w promocję nowego modelu Lenovo zaangażował się Ashton Kutcher. Polska premiera miała nie mniej gwiazdorską obsadę. Na imprezie zjawił się tłum gwiazd, dobrze i trochę gorzej ubranych.

Niestety na imprezie Lenovo, wpadkę zaliczyła Natalia Siwiec. Gwiazda, której styl dotychczas był nienaganny, na wieczorną imprezę wybrała się w bardzo dziennej stylizacji. Na uwagę po raz kolejny zasługuje Magda Steczkowska, która w małej czarnej z połyskiem wyglądała świetnie.

Ada Szulc na event Lenovo wybrała bardzoej alternatywny look. A jej kożuszek z wiszącymi połami to hit! Zaś Małgorzata Foremniak, mimo że na pierwszy rzut oka wyglądała ładnie, to zauważyłyśmy prześwitujący spod bluzki biały stanik...nieładnie!

Zobaczcie więcej zdjęć z imprezy Lenovo Yoga Tablet: