Filip Chajzer po osobistej tragedii od kilku tygodni próbuje odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Dziennikarz powrócił do pracy i dzięki ogromnemu wsparciu fanów i rodziny powoli udaje mu się podnieść po utracie synka. Prezenter znajduje też nowe pasje. Ostatnio wspominał, że odrestauruje starą łódź, a teraz chce powrócić do jazdy na motocyklu.

Reklama

Filip Chajzer wraca do jazdy motocyklem

Prezenter przyznał, że jakiś czas temu zawiesił jazdę na motorze, ponieważ nie chciał prowokować losu. W związku z tym sprzedał pojazd. Teraz zastanawia się nad jego kupnem ponownie. Dlaczego? Podsumował to gorzkim wpisem, nawiązującym do tragedii jaka go spotkała:

Dobry dzień... trochę szary i zimny ale dobry. Kiedyś dawno temu sprzedałem motocykl, żeby nie kusić losu. Tylko los ostatecznie i tak miał mnie w dupie. Może ja też zacznę mieć i jego... jeździliby? Bo mi dzisiaj na tym testowym jeździ się wybornie...

Powinien wrócić do jazdy motorem?

Dobry dzień... trochę szary i zimny ale dobry. Kiedyś dawno temu sprzedałem motocykl,żeby nie kusić losu. Tylko los...

Posted by Filip Chajzer on 12 października 2015

Filip Chajzer w programie "Mali Giganci"

Zobacz także

Filip Chajzer na rozprawie rozwodowej