Pierwszy odcinek „The Voice of Poland” już za nami. W programie, gdzie jury w składzie: Kayah, Nergal, Ania Dąbrowska i Andrzej Piaseczny, ocenia wykonanie piosenki nie widząc uczestnika pojawił się… Gabriel Fleszar!

Fleszar zaśpiewał piosenkę Bruno Marsa „The Lazy Song”. Jego głos najwyraźniej spodobał się tylko Nergalowi, który jako jedyny z jurorów chciał mieć Fleszara w swojej drużynie. Po wykonaniu utworu wszyscy jurorzy mogli zobaczyć kto przed chwilą występował. Widok Fleszara był dla nich zaskakujący! Kayah, Dąbrowska i Piaseczny od razu rozpoznali muzyka i tylko Nergal wyraźnie nie wiedział kim jest jego nowy podopieczny.

- Ja chcę, żeby muzyka złapała mnie za gardło, serce i krocze. Ty zaliczyłeś wszystkie trzy bazy- stwierdził Nergal.

Darski, który był zdziwiony, że jego koledzy rozpoznali w Gabrielu kogoś znanego, zapytał wreszcie „co on miał za hit?” . Piaseczny zanucił słynną piosenkę „Kroplą deszczu”, dzięki której Fleszar zaistniał na muzycznym rynku.

- Ale jaja, ale total. Sprowadzę go na złą drogę!- śmiał się zaskoczony Nergal.

Cieszycie się z powrotu Fleszara?

