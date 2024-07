1 z 9

Za nami kolejny odcinek "Top Model", a co za tym idzie - kolejne zadania i wyzwania, którym sprostać musiały finalistki. Tym razem dziewczyny pozowały w kreacjach haute couture, do których dobrane były niebotyczne szpilki. Męcząca i trudna sesja okazała się nie do końca dobra dla Joanny Zaremskiej, która pożegnała się z programem.

Zobacz: Aż dwie finalistki odpadły z Top Model

Nie zabrakło jednak faworytek - jury zachwyciło się zdjęciami Klaudii Strzyżewskiej i Justyny Pawlickiej. Całą sesję nadzorowała Anja Rubik, która w tym samym odcinku wyrzuciła Aleksandrę Krysiak.

Które zdjęcie najlepsze?