W niedzielę, 30 listopada, o godzinie 15.00 na scenie w Złotych Tarasach na specjalne zaproszenie marki GUESS, wystąpią Finaliści 5. edycji programu „The Voice od Poland”. Czterech uczestników zaprezentuje się wybranym przez siebie repertuarze. Koncert odbędzie się na scenie zlokalizowanej na pierwszym poziomie centrum, a poprowadzi go Tomasz Kammel. Po zakończonym koncercie fani programu będą mogli zrobić sobie zdjęcia i wziąć autografy od występujących Finalistów.



Reklama

Podczas koncertu w Złotych Tarasach Finaliści The Voice of Poland będą mieli okazję zaprezentować pełnię swoich umiejętności wokalnych i scenicznych. Reakcja publiczności zgromadzonej w Złotych Tarasach może być dla nich cennym doświadczeniem przed finałowym starciem w programie, które nastąpi w sobotę, 6 grudnia” – powiedziała Magdalena Sibiga z firmy „Rochstar”, producenta programu.





Założona w 1981 roku marka GUESS rozpoczęła swoją działalność jako firma specjalizująca się w denimie. Od tego czasu znacząco sie rozwinęła i przekształciła w międzynarodową markę odzieżową. Obecnie GUESS projektuje i sprzedaje pełną kolekcję ubrań, butów i akcesoriów dla kobiet, mężczyz i dzieci. Od lat marka GUESS jest autorem wyjątkowych kampanii reklamowych, które są jednym ze znaków rozpoznawczych marki. Produkty Guess są sprzedawane na całym świecie w sklepach własnych marki, sprzedaży hurtowej oraz za pośrednictwem sklepu online. GUESS posiada również sklepy licencyjne oraz dystrybutorów w Ameryce Południowej, Europie, Azji, Afryce, Australii i na Bliskim Wschodzie.





Złote Tarasy to wielofunkcyjny kompleks, który powstał w samym sercu Warszawy. Obiekt mieści się między ulicami: Złotą i Emilii Plater oraz Dworcem Centralnym i Al. Jana Pawła II. Jego symbolem jest pofalowany szklany dach o powierzchni 1 hektara. Nazwa Złote Tarasy nawiązuje do ulicy Złotej i do architektury budynku. Kaskadowo rozmieszczone tarasy obejmują dwa place miejskie – wewnętrzny z fontanną oraz zewnętrzny, otoczony restauracjami. Na pięciu poziomach centrum klienci znajdą ponad 200 marek handlowych, kilkadziesiąt restauracji i kawiarni, kluby muzyczne, kino oraz szereg punktów usługowych.

W centrum działa czteropoziomowy podziemny parking na 1200 samochodów. Projekt i funkcjonalność obiektu została już wielokrotnie nagrodzona. Złote Tarasy są zdobywcą tytułu najlepszego projektu komercyjnego na świecie (MIPIM Architectural Review Future Project Awards). Więcej na stronie internetowej www.zlotetarasy.pl

Reklama

Gwiazdy The Voice 5: