Już za kilkadziesiąt minut odbędzie się finał programu "The Voice". Jest to już kolejna odsłona talent-show w którym o tym, kto przejdzie dalej decyduje tylko głos. W jury kończącej się właśnie edycji zasiedli: Justyna Steczkowska, Maria Sadowska, Tomson i Baron z Afromental oraz Marek Piekarczyk. Dla Justyny jest to powrót do show po przerwie spowodowanej przerwą macierzyńską. W dzisiejszym odcinku czekają nas ogromne emocje i wiele zaskakujących występów. Przypomnijmy: LemON na scenie "The Voice". Z kim zaśpiewają?

Oprócz duetów z gwiazdami, obejrzymy również wspólny występ wszystkich finalistów. Czwórka najlepszych głosów w Polsce wykona wielki hit "Let It Be". Specjalnie dla was mamy przygotowane wideo z próby przed wykonaniem na żywo. Jesteśmy przekonani, że występ na żywo wypadnie jeszcze lepiej i uda nam się wybrać zwycięzcę, który osiągnie sukces porównywalny przynajmniej do osiągnięć Rafała Brzozowskiego, który też zaczynał w "The Voice".

Kto podoba wam się najbardziej?

Półfinał "The Voice":