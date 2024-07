Już dziś wielki finał najpopularniejszego talent-show w Telewizji Polskiej "The Voice of Poland". Do programu po przerwie spowodowanej macierzyństwem powróciła Justyna Steczkowska. Wokalistka zdaje się być jednym z najbarwniejszych elementów programu, bowiem jej wypowiedzi i drobne wpadki, które czasami zalicza są długo komentowane przez widzów i internautów. Przypomnijmy: Justyna Steczkowska zaliczyła wpadkę. Internauci natychmiast ją wychwycili

Reklama

Podczas dzisiejszego odcinka na jednej scenie wystąpią piękne duety - uczestnicy z zaproszoną gwiazdą specjalną. Jedną z nich będzie zespół LemON, który zaśpiewa z Mają Gawłowską. Specjalnie dla was wrzucamy wideo z ich próby przed dzisiejszym odcinkiem na żywo. Jak sobie poradziła młoda gwiazda w towarzystwie najpopularniejszego polskiego zespołu?

O tym, która gwiazda zapewni zwycięstwo uczestnikowi przekonamy się wieczorem.

Zobacz: Maja Sablewska wielką fanką "The Voice"

Zobacz także

Reklama

Półfinał "The Voice":