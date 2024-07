W finale programu The Voice of Poland można było oglądać po raz kolejny Kayah, w skórzanej sukience z frędzlami od Łukasza Jemioła. Gwiazda założyła kreację z wiosenno-letniej kolekcji projektanta już drugi raz! Wcześniej można było ją oglądać w tej sukience podczas warszawskiego pokazu Jemioła.

Ania Dąbrowska, miała na sobie granatowe dzwony i czarne botki na koturnie. Do tego założyła czarno-zieloną jedwabną bluzkę z rozbudowanymi ramionami.



Jednak najpiękniej w finale prezentowała się prowadząca Magdalena Mielcarz. Aktorka założyła piękną cekinową suknię do ziemi również projektu Łukasza Jemioła. Srebrzyście połyskująca kreacje robiła wrażenie!



Która wyglądała najlepiej?



jm

