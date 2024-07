1 z 9

Już w najbliższą niedzielę 20 listopada odbędzie się finał Konkursu Piosenki Eurowizji dla Dzieci w Valetcie na Malcie. Nasza reprezentantka 14-letnia Olivia Wieczorek uczestniczy już w próbach. Olivia startuje z piosenką "Nie zapomnij", którą skomponował jej Piotr Rubik. Wiadomo już, że Olivia na scenie zaprezentuje się jako 8. z kolei (na 17 uczestników). Polska powraca na dziecięcy konkurs Eurowizji po 12 latach!

Możemy już zobaczyć materiał wideo z pierwszej próby. Wykonanie Polki cieszy się największym zainteresowaniem z dotychczas opublikowanych prób (ponad 47 tys. odtworzeń, prawie 700 komentarzy).

Finał konkursu będzie można oglądać w niedziele o 16 w TVP1.

Olivia Wieczorek zaczęła przygodę ze śpiewaniem w konkursach kolęd i pastorałek. Już jako 6-latka wzięła udział w konkursie Ten Ton, występując przed Majką Jeżowską, Elżbietą Zapendowską i Joanną Zagdańską.

Jako dziewięciolatka wystąpiła w trzeciej edycji "Must Be The Music", śpiewając przebój "Szklana pogoda" Lombardu. W półfinale show Polsatu wykonała "Radio Hello" grupy Enej, ale dalej już nie przeszła.

Potem widzieliśmy Olivię w programie "Mali giganci". Olivia zakwalifikowała się do "Kliki Rubika", której opiekunem był Piotr Rubik. Artysta zaproponowała Olivii dalsza współpracą. Wieczorek zaśpiewała i wystąpiła w teledysku "Na ramieniu wróżka", pojawia się także na koncertach Rubika.

Zobacz występ Olivii Wieczorek z prób na dziecięcej Eurowizji. Polka może być wielką niespodzianką tegorocznego show.

Jak Olivia prezentuje się na scenie? Zobacz nasza galerię.

