Przezabawna komedia z "trawką" w tle. Perypetie Davida Burke (Jason Sudeikis) - dealera marihuany, który postanawia wycofać się z interesu. Zanim jednak to zrobi musi wykonać swoje ostatnie duże zlecenie - przewieźć 600 kilogramów "towaru" do USA, przez granicę z Meksykiem. By nie wzbudzać podejrzeń Burke zabiera ze sobą fałszywą rodzinę: striptizerkę Rose (Jennifer Annistone), prawiczka Kenny'ego (Will Poulter) i żyjącą na gigancie Casey (Emma Roberts). Fałszywa rodzina plus kamper "zioła", równa się prawdziwe kłopoty i tona śmiechu. Millerowie to najzabawniejszy film od czasu Kac Vegas. Film w wersji kinowej i rozszerzonej (wzbogaconej o 8 dodatkowych minut).

