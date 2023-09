Smutne wieści ze świata polskiego filmu. Nie żyje Jacek Czyż. Aktor dubbingowy, filmowy i teatralny znany z takich produkcji jak "Samo Życie". "Miś", "Ojciec Mateusz" czy "Klan". Wiele osób z pewnością kojarzy jego głos. Podkładał go od lat. Był m. in. Tygryskiem z "Kubusia Puchatka" czy Argusem Filchem z Harry'ego Pottera. Zmarł w piątek 23 lipca, zaledwie pięć dni po urodzinach. Miał 67 lat. Przez ostatnie lata zmagał się z problemami zdrowotnymi po udarze oraz rakiem prostaty. O śmierci aktora poinformował jego przyjaciel, warszawski samorządowiec Andrzej Golimont. Jacek Czyż nie żyje. Aktor znany z "Klanu", "Ojca Mateusza" a także "Kubusia Puchatka" Wiadomość o śmierci Jacka Czyża pojawiła się na Facebooku. Przykrą wiadomość przekazał jego przyjaciel Andrzej Golimont, prezes zarządu Szpitala Praskiego w Warszawie: Jacek Czyż nie żyje. A zaledwie 5 dni temu świętowaliśmy Jego urodziny. Umawialiśmy się, że „zaraz się zobaczymy”. Inaczej miało to „zaraz” wyglądać. Jacek. Większości bardziej znany z głosu niż twarzy, bo i Tygrysek i RedBull i tysiące dubbingowych ról. Ale przecież także aktor dzięsiątków filmów. Jacek. Kompan. Żartowniś. Dobry człowiek. Strasznie smutno - napisał. Jacek Czyż w 2017 roku trafił do szpitala z powodu udaru mózgu. Nie były to jednak jedyne problemy zdrowotne. Zdiagnozowano u niego również raka prostaty z przerzutami na kości. W ostatnich latach był w związku małżeńskim z Miriam Aleksandrowicz. Para pobrała się w kwietniu 2019 roku. Z poprzedniego związku z Hanną Orsztynowicz doczekał się syna, Aleksandra. Jacek Czyż nie żyje. Był znanym aktorem teatralnym, filmowym i dubbingowym. Zmarł zaledwie 5 dni po swoich 67 urodzinach. ...