Dorota z "Rolnik szuka żony" kilka dni temu podzieliła się radosnymi wieściami, że spodziewa się dziecka wraz z Waldemarem, którego poznała dzięki udziałowi w programie. Teraz fani wyczekują każdego ich wspólnego zdjęcia oraz relacjonowania pięknego czasu oczekiwania na maleństwo. Dorota jednak zwróciła uwagę obserwujących na coś innego. Wszystko przez jej nowe zdjęcie na profilu.

W miłość Doroty i Waldemara z "Rolnik szuka żony" mało kto wierzył. Zakochani już od emisji wielkiego finału musieli mierzyć się z krytycznymi opiniami. Widzowie uważali, że to nie może być prawdziwa miłość, skoro Dorota nie była pierwszym wyborem rolnika. Uczestniczka nie ukrywała, że początkowo sama bała się być "tą drugą", ale bardzo szybko okazało się, że warto było dla tej miłości zaryzykować. W końcu Waldemar i Dorota z "Rolnik szuka żony" wyznali, że spodziewają się dziecka. Teraz Dorota postanowiła jednak zwrócić uwagę fanów na coś innego. Jako miłośniczka psów, postanowiła wykorzystać swoje zasięgi by znaleźć dom jednemu z potrzebujących psiaków: