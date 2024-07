Filip Chajzer na swoim Facebooku udostępnił wiadomość od jednej z internautek. Kobieta twierdzi, że dziennikarz TVN wykorzystuje śmierć swojego syna do robienia kariery! Fani Filipa Chajzera są w szoku i wspierają dziennikarza. On sam zareagował równie ostro!

Brutalny atak hejterki na Filipa Chajzera

Post tajemniczej pani Ireny D. budzi ogromne emocje. Hejterka zaatakowała Filipa Chajzera w najbardziej brutalny sposób. Napisała o śmierci syna dziennikarza i zasugerowała, że nie zazna on spokoju, dopóki Filip nie zacznie szanować innych. O co jej chodziło? Tego nie wie chyba nikt, ale internautka wypunktowała w każdym słowie skrót "PO", który kojarzy się z największą opozycyjną partią - Platformą Obywatelską. Czyżby to zatem sympatia Filipa do PO tak ją zdenerwowała?

Panie Chajzer Smierc syna niczego Nie Nauczyla! Wyglada na to ze Nawet POmoga w robieniu karieru. Ale sPOtka pana Nastepna tragedia i to nie jedna! Do puki Doputy nie zacznie Pan szanowac inych Pana Syn nie zazna sPOkoju !, - napisała Irena D. (pis. oryginalna).

Jak na tak okrutne słowa zareagował sam dziennikarz? Filip zastanawia się, czy nie jest to fikcyjne konto, jednak chce uświadomić wszystkim, jak ludzie potrafią być okrutni:

To bardzo dla mnie trudne ale wkleję posta od uroczej brunetki, Pani Irenki. Mam nadzieję, że to pomoże zrozumieć Państwu ile siana można mieć w pustym łbie... To może być moja albo Twoja sąsiadka, uśmiechnięta, uczynna, miła a pod deklem... takie zło. Żeby los był dla tego tępaka łaskawy... A jeśli to fejkowe konto to też chciałbym spotkać autora osobiście... - napisał na Facebooku.

Internauci od razu zaczęli go wspierać. Co więcej - próbują zdemaskować panią Irenę D. Filip Chajzer podziękował im za pomoc, zaznaczył również, że takich ataków jest o wiele więcej:

Z całego serca dziękuję za wasze wsparcie. To dla mnie bardzo ważne. Wiedzieć, że nie jestem sam w obliczu takiej bezmyślności. Bezcenne wręcz. Nie umiem i nie chcę opowiadać czy publicznie okazywać tego co czuję. Walczę o każdy kolejny dzień z całej mojej siły. Na szczęście mam jej coraz więcej. Takich wiadomości jak ten post dostaję kilka w miesiącu. Nie chcę nawet wiedzieć co dzieję się w komentarzach na szmatławych portalach. Mogę się tylko domyślać. Dzięki wam jednak mocno wierzę w to, że ludzi dobrej woli jest więcej. Dzięki jeszcze raz! - dodał Filip.

Kim jest pani Irena D. i czy weźmie odpowiedzialność za swoje słowa? A może to fikcyjne konto? Trzymamy kciuki za Filipa i wspieramy go z całego serca w walce z takimi osobami.

Brutalny atak hejterki na Filipa Chajzera.

Filip Chajzer dostaje kilka takich wiadomości w każdym miesiącu.

Filip Chajzer został zaatakowany przez internautkę.