Filip Chajzer wspiera szlachetną akcję! Dziennikarz uwielbia pomagać, dlatego zaangażował się w kolejny projekt. Tym razem z serwisem Polki.pl Filip Chajzer zachęca, aby wesprzeć UNICEF i wpłacić darowiznę, która zostanie przeznaczona na jedzenie dla niedożywionych dzieci czy zestaw medyczny do wyposażenia ośrodka zdrowia. Filip Chajzer poświęcił temu cały swój nowy felieton i napisał, że takie kwestie mocno go poruszają. Prosi też swoich czytelników o to, aby w miarę możliwości wpłacili darowiznę:

Ja wiem, że życie to cholerna loteria, patologiczna ruletka, ale pomyśl przez chwilę, że jedyne co możesz zrobić dla swojego rocznego dziecka to gotowanie twardych korzeni, potem już tylko patrzenie jak umiera na twoich oczach. Nie ma ośrodka pomocy społecznej, 500+, sąsiadów, kogokolwiek komu na tobie i twojej rodzinie zależy. Zresztą nic dziwnego, wszyscy dookoła są w tej samej nędzy...

My również zachęcamy do przyłączenia się do akcji Polki dla UNICEF!

