Życiowe mądrości Odety Moro-Figurskiej nie przestają nas zaskakiwać. Po tym jak żona Michała Figurskiego publicznie przyznała się, że "bywa, że mąż ją gwałci" wywołała skandal na miarę tego o Ukrainkach. Okazuje się, że pomimo zwolnienia z pracy w Telewizji Publicznej na prośbę widzów, po tym jak Figurska myliła nazwiska, pojęcia i daty Igrzysk Olimpijskich, teraz postanowiła umoralniać swoje fanki. Zapewne kilka jeszcze zostało.

Jako "ambasadorka bezpiecznego seksu" wczuła się w rolę mentorki i z tej okazji opowiedziała w "Super Expressie", co zrobić żeby związek był udany.

- To bardzo ważne, zwłaszcza dziś, gdy o wspólne chwile coraz trudniej. Trzeba na bieżąco komunikować to, co leży na sercu, potem wlać trochę wina do żołądka i... skończyć razem pod kołdrą.