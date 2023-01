Anna Mucha pochwaliła się seksownym zdjęciem na swoim Instagramie. Gwiazda pokazała fotkę w stroju kąpielowym, którym genialnie podkreśliła swoją kobiecą figurę. Pod postem pojawiło się mnóstwo słów zachwytu od fanów, ale - jak to w świecie social mediów niestety bywa - nie zabrakło też uszczypliwości ze strony internautów. Jeden z nich stwierdził nawet, że Anna Mucha "ma zmarszczek co niemiara". Co na to Anna Mucha? Musicie zobaczyć jej odpowiedź!

Mistrzowska riposta Anny Muchy na uszczypliwy komentarz internauty

Anna Mucha należy do grona gwiazd, które w swoich social mediach stawiają na szczerość, naturalność i poczucie humoru. Gwiazda też udowodniła już nie raz, że ma ogromny dystans do siebie, a hejterskie komentarze nie są w stanie zaburzyć jej poczucia własnej wartości. Internauci bardzo cenią podejście do życia aktorki i chętnie śledzą jej poczynania na Instagramie.

Ostatnio Anna Mucha pochwaliła się zdjęciem z Kuby. Pozuje na nim w kostiumie kąpielowym, a fani zachwycają się jej piękną, kobiecą sylwetką, ale pomimo wielu ciepłych słów, trafił się również uszczypliwy komentarz od jednego z internautów.

- Petarda jak zawsze tylko czemu reklamujesz krem do zmarszczek, a sama pomimo używania go masz zmarszczek co niemiara? - napisał "fan".

Na odpowiedź Anny Muchy nie musieliśmy długo czekać i - jak zawsze - aktorka zrobiła to w mistrzowskim stylu.

- a Dzień dobry Panie Karolu! Jak się cieszę, że Pan do mnie wpadł! Jest Pan wspaniałym mężczyzną! Taki spostrzegawczy, inteligentny, dociekliwy! Skarb! A jak już coś powie, to kobieta czuje się zauważona, ważna i dopieszczona! Jak Pan to robi!? Zastanawiam się nawet czy Syna nie wychować na Pana wzór! Pana Mama musi być z Pana dumna! Takiego wspaniałego syna urodziła! - odpowiedziała gwiazda.

Instagram/Anna Mucha

Zobacz także: Anna Mucha zawsze mówi to, co myśli: "Idę spać czasami wkurzona ale z czystym sumieniem"

Pod odpowiedzią Anny Muchy na uszczypliwy komentarz internauty, pojawiły się wpisy od fanów gwiazdy, którzy są pod wrażeniem jej mistrzowskiej riposty. Nie zabrakło też zachwytów nad nowym zdjęciem gwiazdy.

- Jesteś genialna - Dla mnie bomba!!!🔥🔥🔥Pozdrawiam ❤️ - Jak zawsze piękna 😊 - Ogień! Uwielbiam Cię kobieto! 🔥 - Ślicznie Aniu. Naturalność to podstawa❤️🔥 - Boskie ciało❤️ - piszą zachwyceni fani.

AKPA/ Baranowski

Zobacz także: Anna Mucha w szczerym wywiadzie: "Potrafię głośno mówić o nierówności wynagrodzeń"

To nie pierwszy raz, kiedy riposta aktorki zrobiła furorę w sieci. Jakiś czas temu jedna z internautek skrytykowała figurę Anny Muchy, pisząc:

- Przytyło ci się, tu i tam się wylewa

Gwiazda skwitowała to krótko:

- Lepszy tłuszczyk niż jad

Doceniacie szczerość i naturalność gwiazdy?