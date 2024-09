Agnieszka Kotońska z "Gogglebox. Przed telewizorem" podczas relacji na InstaStories zwróciła się do swoich fanów. Gwiazda popularnego programu TTV zareagowała na pytania zmartwionych internautów, którzy zaczęli dopytywać dlaczego na kilka tygodni zniknęła z Instagrama i czym było to spowodowane. Co z relacją Agnieszki Kotońskiej i jej męża? Jest odpowiedź!

Agnieszka i Artur Kotońscy już od wielu lat występują w "Gogglebox. Przed telewizorem". Widzowie pokochali małżeństwo, które występuje w wielkim hicie TTV i chętnie śledzą ich losy za pośrednictwem mediów społecznościowych. Niestety, w ostatnich tygodniach gwiazda "Gogglebox. Przed telewizorem" ograniczyła aktywność na Instagramie, a fani nie ukrywali zaniepokojenia. Co więcej, ostatnio Kotońska nagle zaskoczyła wyznaniem o rozstaniu! Zmartwieni fani ruszyli z pytaniami o związek pary z programu TTV, a Agnieszka Kotońska zareagowała i przerwała milczenie!

Agnieszka Kotońska podczas relacji na InstaStories odpowiedziała na pytania od zaniepokojonych fanów w sprawie jej małżeństwa. Gwiazda TTV zdementowała plotki, że jej związek przechodzi trudne chwile!

Jak tylko nadejdzie taka okazja to oczywiście wam wszystko opowiem bo się martwicie czy w moim związku jest wszystko ok- tak jest ok, jestem nadal szczęśliwie zakochana i będę do końca życia. Dobrze wiecie, że bez mojego Artura ja po prostu nie istnieje, nie oddycham i nie funkcjonuje. Dziękuję, że się pytacie, ale jest wszystko ok.

wyznała Agnieszka Kotońska.