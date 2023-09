"Można się bawić, chodzić na randki [...] nie to co stara matka" - pisze wprost Katarzyna Glinka nawiązując do plotek o byłym partnerze. Dalej jest jeszcze mocniej!

O rozstaniu Katarzyny Glinki i Jarosława Bienieckiego dowiedzieliśmy się pod koniec lipca. Wówczas aktorka smutno przyznawała, że "brak jej słów, by komentować tę sytuację". Teraz jednak postanowiła opublikować mocny wpis po tym, jak jeden z internautów zostawił jej uszczypliwy komentarz. Internauta nawiązał w nim do rzekomej nowej partnerki byłego partnera Katarzyny Glinki. Zobaczcie, jak zareagowała aktorka. Katarzyna Glinka komentuje doniesienia o nowej relacji jej byłego partnera! Katarzyna Glinka i Jarosław Bieniecki byli parą przez ponad trzy lata. W 2019 roku media obiegła wiadomość o ich zaręczynach, a rok później, w maju 2020 roku na świecie pojawił się ich synek, Leo. Niestety niewiele ponad miesiąc temu dowiedzieliśmy się o rozstaniu Katarzyny Glinki i Jarosława Bienieckiego . Wówczas aktorka skomentowała te doniesienia krótko i wymownie. - To prawda, nasz związek się zakończył, ale tylko tyle mogę powiedzieć. Brak mi po prostu słów, by to komentować - powiedziała gwiazda dla "Super Expressu". Kilka dni temu paparazzi przyłapali Jarosława Bienieckiego na spotkaniu z piękną, młodą blondynką. Zdjęcia trafiły do mediów, a na reakcję fanów nie trzeba było długo czekać. Jeden z internautów niestety zostawił bardzo uszczypliwy komentarz skierowany do... Katarzyny Glinki! - Kasiu, bez hejtu, ale ta nowa Jarka jest naprawdę piękna. Przede wszystkim młoda i prosportowa, a wiesz, że Jarek ma ADHD, więc, kurde, no dobrali się - napisał internauta. Zobacz także: Jak Katarzyna Glinka radzi sobie po rozstaniu? Opublikowała wymowny wpis Katarzyna Glinka opublikowała uszczypliwy komentarz internauty w swoim nowym poście na Instagramie. Dodała również swoje zdjęcie, na którym pozuje bez makijażu, a pod nim zamieściła gorzki wpis! Aktorka zdecydowała się też na przytyk...