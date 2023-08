Wociech Mann opublikował na Facebooku wpis, w którym ostro skomentował występ Patrycji Markowskiej na Top of the Top Sopot Festival. Kultowy prowadzący "Szansy na sukces" docenił, jego zdaniem, najlepszy występ, ale także wskazał, że to właśnie Patrycja Markowska najgorzej poradziła sobie na scenie. Nie uwierzycie, co napisał! Top of the Top Sopot Festiwal: Wojciech Mann skrytykował występ Patrycji Markowskiej Za nami drugi dzień "Top of the Top Sopot Festival". W minioną środę w Sopocie wystąpili m.in. Ewa Farna, Natasza Urbańska oraz Michał Szpak, który wygrał Bursztynowego Słowika . Dzień wcześniej na scenie zaprezentowała się również Patrycja Markowska, ale jej występ nie przypadł do gustu legendarnemu dziennikarzowi muzycznemu. Wojciech Mann we wpisie opublikowanym w sieci ostro podsumował piosenkarkę. Rodzinne wrażenie na gorąco po pierwszym dniu Sopot Top Of The Top Festival. Od szczytu — znakomity Teatr Muzyczny w Poznaniu, który pozamiatał piosenką "Będzie Plan" Grzegorza Ciechowskiego (gratulacje Barbara Melzer), do dna — całkowite zmasakrowanie "Layli" Erica Claptona przez Patrycję Markowską Zobacz także: Top of the Top Sopot Festival 2022: Kayah zbojkotowana? Managerka zabrała głos Wpis legendarnego dziennikarza wywołał reakcję tysięcy użytkowników Facebooka. Post, w którym Wojciech Mann krytykuje występ Patrycji Markowskiej na Top of the Top Sopot Festival, polubiło aż 5 tysięcy osób, a swój komentarz zostawiło blisko 774 internautów. Wielu internautów zgadza się z opinią dziennikarza. Zobacz także: Fani miażdżą Margaret po jej występie na "Top of The Top Festival"! "To była masakra" -Słyszałam Markowską i od lat, niezmiennie mam to samo wrażenie,...