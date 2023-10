W niedzielny poranek, 17. czerwca na londyńskich ulicach odbyła się parada King's Birthday Parade, znana powszechnie jako Trooping the Colour. Wówczas wszystkie oczy zwrócone były na królewską rodzinę. Jak się zaprezentowała? Od niektórych stylizacji ciężko oderwać wzrok. Sami zobaczcie!

Reklama

Fryzura małej Charlotte na Trooping the Color to hit

Dopiero co Księżna Kate olśniła strojem na przyjęciu przed koronacją, kiedy pojawiła się w granatowej, eleganckiej sukni, a już miała kolejną okazję, aby zachwycić swoim lookiem. Wszystko przez tegoroczną paradę Trooping the Colour. W Wielkiej Brytanii to hucznie obchodzone święto narodowe, podczas którego celebrowane są urodziny monarchy. Pomimo faktu, że Król Karol III przyszedł na świat w listopadzie, to jednak tradycyjnie w czerwcu cały kraj świętuje jego urodziny. Tym razem syn królowej Elżbiety II wziął udział w paradzie Trooping the Colour, pojawiając się na koniu! Tym samym nawiązał do dawnej tradycji.

Rex Features/East News

Zobacz także: Książę Harry i książę William pobili się przez Meghan Markle! "Powalił mnie na podłogę"

Uwagę Brytyjczyków, jak i całego świata przyciągnęła także księżna Kate Middleton. Wszystko ze względu na jej stylizację. Elegancki zielony zestaw to nie przypadek. To kreacja, która podkreśla i nawiązuje do roli, jaką ta spełnia, w ramach sprawowania funkcji wojskowych. Catherine jako pułkownik Irish Guards postawiła na zieleń. Z kolei Camilla jako pułkownik Grenadier Guards wybrała czerwień, nawiązując do mundurów pułków.

East News

Zobacz także: Książę William z niezapowiadaną wizytą w Polsce! Co się stało? Czy jest z nim księżna Kate? [ZDJĘCIA]

Ostatnio Książę Louis przyćmił wszystkich po koronacji Karola III. Wówczas syn księżnej Kate dał popis na balkonie. I tym razem show należało do dzieci. Cała uwaga jednak skupiła się na małej Charlotte. Wszystko przez jej nietuzinkową fryzurę! Na jej głowie zagościło upięcie z dwóch warkoczy, które z tyłu stworzyły elegancki koczek. Książe Louis jednak także nie zawiódł i do zdjęć pozował z zabawnymi, charakterystycznymi minami!

East News

Reklama

Jak Wam się podoba elegancka fryzura małej Charlotte?

Victoria Jones/Press Association/East News

East News

Aaron Chown/Press Association/East News

Victoria Jones/Press Association/East News

Victoria Jones/Press Association/East News