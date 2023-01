Małgorzata Rozenek szaleje na łyżwach, a fani są zaniepokojeni jednym szczegółem

Czy Małgorzata Rozenek ma profil na Facebooku? Takie pytanie od lat zadawali sobie fani gwiazdy TVN. Jak dotąd prezenterka - owszem - miała swoje konto, lecz go nie prowadziła. Teraz wszystko wskazuje, że Małgorzata Rozenek uległa magii mediów społecznościowych i zamierza aktywować swój profil. Na jej koncie pojawił się pierwszy post, w którym zdradza, czym będzie się dzielić ze swoimi fanami. Dołączam do Was:) Niezbyt wcześnie, ale rzeczywiście doskwiera mi coraz bardziej brak miejsca, w którym będę mogła sama powiedzieć Wam co u mnie słychać, opowiedzieć o projektach, nad którymi pracuję. Zaglądajcie tu do mnie, postaram się być jak najczęściej;) - napisała Małgorzata Rozenek na Facebooku. Obecnie profil gwiazdy ma zaledwie 14,5 tysiąca fanów, lecz wróżymy mu wielki sukces! Ciekawe, czy Małgorzacie Rozenek uda się przebić popularnością na Facebooku koleżankę ze stacji TVN - Magdę Gessler. Znana restauratorka, gospodyni "Kuchennych Rewolucji" i jurorka programu "MasterChef" jest prawdziwą królową Internetu! Jej profil na Facebooku ma ponad milion sto tysięcy fanów, a ta liczba ciągle rośnie! Jak myślicie, Perfekcyjna Pani Domu szybko podbije Internet? Zobacz też: Małgorzata Rozenek o swoich zarobkach: "Te kwoty robią wrażenie, ale tak naprawdę...". Małgorzata Rozenek będzie prowadzić profil na Facebooku. Będziecie śledzić profil Perfekcyjnej Pani Domu?