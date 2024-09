Gdy pod koniec marca księżna Kate ujawniła, że walczy z nowotworem, brytyjscy dziennikarze zaczęli się zastanawiać, czy ta trudna sytuacja zbliży do siebie Pałac Buckingham i Sussexów. Książę Harry i Meghan Markle opublikowali oświadczenie, w którym wyrazili wsparcie dla przyszłej królowej i następcy tronu, jednak wyszło to bardzo formalnie. Szybko okazało się, że szanse na pojednanie nadal są małe i to się już raczej nie zmieni. Ostatnio Harry odwiedził Wielką Brytanię, ale nie zamienił słowa z bratem i chorującą szwagierką.

Na początku września wreszcie pojawił się komentarz brytyjskiej rodziny królewskiej ws. choroby. Wiele wskazuje na to, że księżna Kate po raz trzeci pojawi się publicznie 24 września. Przyszła królowa ma towarzyszyć księciu Williamowi podczas podróży do Nowego Jorku i wystąpić na panelu.

Pod koniec sierpnia ponoć książę Harry złożył sekretną wizytę w Wielkiej Brytanii. Według „The Sun” wziął udział w nabożeństwie w intencji lorda Roberta Fellowesa. W pogrzebie wuja ponoć uczestniczył też następca tronu, ale bracia mieli nie zamienić nawet słowa. Przez całą ceremonię mieli zachowywać dystans.

Zaraz po tym Harry szybko wrócił do Stanów Zjednoczonych. Media wychwycił jednak oziębłe stosunki między braćmi oraz fakt, że mąż Meghan nie odwiedził chorującej na nowotwór księżnej Kate. Wychwycono też niedawną wypowiedź brata Williama, który podkreślił, że nie zamierza przeprowadzać się z powrotem do Wielkiej Brytanii. Padły mocne słowa.

Wystarczy, że jeden samotny człowiek, który czyta te rzeczy, będzie działał zgodnie z tym, co przeczytał. I niezależnie od tego, czy chodzi o nóż czy kwas, są to rzeczy, które naprawdę mnie niepokoją. To jeden z powodów, dla których nie sprowadzę żony z powrotem do tego kraju

– przekazał Harry w wywiadzie dla ITV.