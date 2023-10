Antoni Królikowski w mediach społecznościowych pochwalił się wspólnym zdjęciem z Izabelą. Para po raz kolejny w ostatnim czasie wybrała się na wystawę malarską i nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie dość wymowny tytuł. W obliczu ostatnich kontrowersji związanych z życiem prywatnym Antoniego Królikowskiego i jego rozstaniem z Joanną Opozdą tytuł wystawy może zaskakiwać!

Antoni Królikowski zaskoczył opisem na nowym zdjęciu z Izabelą

Antoni Królikowski choć oficjalnie nadal jest mężem Joanny Opozdy, to nie ukrywa już swojej relacji z Izabelą. Para coraz częściej pojawia się publicznie razem, a tymczasem Joanna Opozda miała złożyć wniosek o odebranie Antoniemu Królikowskiemu praw rodzicielskich. To nie jedyny problem aktora, który musiał się już tłumaczyć z zaległych alimentów. Wygląda na to, że Antoni Królikowski mimo tylu problemów w życiu prywatnym stara się nadal cieszyć z życia i dobry humor go nie opuszcza. Nowe zdjęcie z Izabelą i wymowny tytuł są tego najlepszym dowodem.

Wystawa „Zwycięstwo piękna nad złem” @zbig_dowgiallo_art ???????? - napisał Antoni Królikowski.

Internauci natychmiast zainteresowali się wymownym tytułem wystawy i wzbudził on spore zamieszanie w komentarzach. Czyżby Antoni Królikowski odnosił się do tego, co dzieje się w jego życiu prywatnym?

Tytuł bardzo wymowny ???? Jaka trafna nazwa ???? I moja ulubiona para ❤️

Antoni Królikowski już nie ukrywa, że jest szczęśliwy u boku nowej partnerki. Razem z Izabelą coraz częściej pojawiają się w przestrzeni publicznej i wygląda na to, że aktor też umie wbić szpilę, a wszystko za sprawą pozornie niewinnego komentarza.

