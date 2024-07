6 z 6

Książę William – przyszły król Anglii

Absolutny zwycięzca. Nie dość, że przystojny, sławny i bogaty, to na dodatek król. Oczywiście książę William (25) musi jeszcze poczekać na koronę Wielkiej Brytanii i Irlandii. Nie zmienia to jednak faktu, że kobieta, która zostanie jego żoną, zasiądzie kiedyś na tronie obok Wilhelma V. Wizja korony sprawia, że wiele pań od dawna staje do boju o serce starszego syna księcia Walii. William urodę na szczęście odziedziczył po mamie – Lady Dianie. Od niej też dostał w spadku jeden z najpiękniejszych uśmiechów świata (za to również kochają go kobiety) oraz – jak twierdzą jego znajomi – wrażliwość i dobre serce. Ma nieskazitelne maniery, ale czasami tylko robi sobie wolne od pałacowej etykiety (głośno było o jego alkoholowych przygodach w pubie). Świetnie wygląda zarówno we fraku, jak i w mundurze (jak na księcia przystało, odbył służbę w Królewskiej Akademii Wojskowej Sandhurst). Ma właściwie tylko jedną wadę. Babcię. Kobieta, której oświadczy się książę, będzie musiała zdobyć jeszcze serce królowej Elżbiety II. Kiedy William i wybranka jego serca usłyszą od niej „yes”, będzie to początek bajkowego życia królewskiej pary...

Ranking opracował Maciej Kędziak