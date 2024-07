Ewelinę Lisowską jest dość trudno namówić do zwierzeń na temat życia prywatnego. Jednak miesięcznik "Joy" nakłonił gwiazdę, aby trochę opowiedziała o swoim chłopaku, z którym spotyka się od 3 lat.

Serce gwiazdy zdobył Maciek "Jonson" Wiergowski, który jest gitarzystą w zespole Eweliny, a także współautorem hitu "Jutra nie będzie". Okazuje się, że chłopak wokalistki jest nie tylko świetnym muzykiem, ale i dobrym stylistą.

- Maciek gra ze mną w zespole. Nieraz udowodnił, że najlepiej wie w czym świetnie wyglądam. Dlatego jest moim najlepszym stylistą. Żadna koleżanka nie wykazałaby takiej cierpliwości przy wybieraniu ubrań jak Maciek! Mój facet namawia mnie do kupowania rzeczy dobrej jakości. Dlatego że wystarczają na dłużej. Kiedy widzi, że rozglądam się za tandetnymi ubraniami, od razu interweniuje. Czasem jestem zła, że nie mogę przy nim kupić tego, co mi się podoba, ale wiem, że ma rację, Podobnie jak w sytuacjach, gdy próbuje mnie zmotywować do lepszego wokalu. Dzięki Maćkowi przekonuję się, że wszystko mogę zrobić jeszcze lepiej - wyznała Lisowska