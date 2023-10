Okazuje się, że ikona polskiego kina i nasza narodowa seksbomba postanowiła zerwać z wizerunkiem blondynki. Popularna aktorka postawiła na bardzo odważną, wizerunkową zmianę. Teraz na jej głowie gości króciutka fryzura oraz kontrowersyjny kolor! Koniecznie zobaczcie jej zupełnie nowy look!

Nie bez powodu Katarzyna Figura uznawana jest za absolutną legendę naszego rodzimego kina. Tytuł ten zawdzięcza wielu, charakterystycznym rolom w kultowych produkcjach, takich jak „Kiler”, „Kiler-ów 2-óch” czy „Ajlawju”. Pomimo upływu lat widzowie nadal uważają ją za jedną z najpiękniejszych polskich aktorek w historii. W końcu w większości produkcji ta odgrywała rolę uwodzicielek, famme fatale i łamaczki męskich serc. Wówczas przyciągała liczne spojrzenia. Po latach natomiast nic się nie zmieniło. Ostatnio mieliśmy okazję podziwiać Katarzynę Figurę na wielkim ekranie w filmie "Dziewczyny z Dubaju". Wówczas ta emanowała seksapilem w blond włosach. Teraz z kolei postawiła na wizerunkowe zmiany!

Katarzyna Figura opublikowała na swoim instagramowym profilu zaskakujące zdjęcie. Wówczas okazało się, że ta totalnie odmieniła swoją fryzurę! W oczy rzuca się ostre cięcie. Aktorka postawiła na charakterystyczną fryzurę "na zapałkę", z nieco dłuższą grzywką. Jednak prawdziwym zaskoczeniem jest kolor, na jaki się zdecydowała. Okazuje się, że na jej głowie zagościł... niebieski! Na jej profilu z kolei wylądował adekwatny post, w którym odnosi się do stereotypowego postrzegania jej jako "blond seksbomby":

- JUŻ NIE JESTEM BLONDYNKĄ.

Znużona toksyczna męskością, zmęczona oczywistą seksualnością, znudzona zatrzaśnięciem w szufladce opisanej jako „wielka seksowna blondyna”, wbrew panującym trendom uznającym za seksowną tylko młodość, wbijam Szpilę w te idiotyzmy i ogłaszam wszem i wobec, co następuje: jestem istota na wskroś seksualną. Mój wiek nie ma znaczenia. Przynajmniej dla mnie, a jak ktoś ma problem, to żegnam, bo mam to w mojej wielkiej kształtnej pupie - napisała.