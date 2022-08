Fałdki, fałdeczki, fałdunie

Ewelina Lisowska trafiła do szpitala! Piosenkarka na swoim profilu na Facebooku poinformowała fanów, że ze względu na problemy ze zdrowiem musiała odwołać zaplanowane koncerty. Gwiazda i autorka m.in. takiego hitu jak "W stronę słońca" przyznała, że jest pod stałą opieką lekarską (zobacz: Badania do pracy. Wstępne i okresowe). Ewelina Lisowska w szpitalu! Ewelina Lisowska poprosiła internautów o wsparcie w trudnych dla niej chwilach. Jest mi bardzo przykro, ale z powodu problemów zdrowotnych muszę odwołać wszystkie aktywności zawodowe do soboty. Obecnie przebywam w szpitalu i jestem pod stałą obserwacją lekarzy. Proszę Was o zrozumienie i dobrą myśl. Będzie dobrze - napisała na Facebooku. Fani Eweliny Lisowskiej wspierają swoją idolkę i zapewniają, że jeśli tylko będzie chciała, to chętnie odwiedzą ją w szpitalu. Trzymaj się kochana bo Twoje zdrowie jest najważniejsze. Zdrowiej Ewelinko! Oby to nie było nic poważnego. Ewelina boję się o ciebie jeśli możesz powiedz w którym szpitalu a w trybie natychmiastowych przyjadę z rodziną cię pocieszyć ty odwiedzałaś fanów a więc fani odwiedzą ciebie - fani wspierali Ewelinę. My również trzymamy kciuki za Ewelinę Lisowską i życzmy jej szybkiego powrotu do zdrowia! Zobacz także: Ewelina Lisowska zemści się na byłym chłopaku na nowej płycie? "Napisała coś o zdradzie Bartka" Ewelina Lisowska trafiła do szpitala. Piosenkarka odwołała koncerty. Ewelina Lisowska odwołała koncerty!