Ewelina Lisowska na wakacjach z partnerem! Andi Mancin pokazał urocze zdjęcie z wokalistką 

Ewelina Lisowska postanowiła zrobić sobie kolejny tatuaż! Piosenkarka od dawna słynie z zamiłowania do rysunków na ciele i chyba na dobre załapała bakcyla tatuowania. Na swoim profilu na Instagramie gwiazda pochwaliła się najnowszym tatuażem. Co tym razem wybrała? Polecamy też: Co warto wiedzieć zanim zrobisz pierwszy tatuaż Nowy tatuaż Eweliny Lisowskiej Wokalistka wytatuowała sobie po wewnętrznej stronie prawego przedramienia... śnieżynkę! Wzór jest naprawdę piękny, ale nieco zaskakujący, jak na środek lata. ;) Być może Ewelina Lisowska chciała się nieco odchłodzić w upalne dni. Opinie fanów gwiazdy na temat jej nowego tatuażu są podzielone. Niektórzy zachwycają się oryginalnym pomysłem i piszą komplementy pod fotkami artystki. Bardzo ładny! Wg mnie najlepszy jaki masz. Meeega! Fajna dziara! Jednak są i tacy, którzy mają zupełnie inne zdanie. Sorry, ale jak dla mnie to się oszpecasz, co za dużo to niezdrowo... A Wy w której grupie jesteście? Zobacz też: Ewelina Lisowska pochwaliła się nowym singlem! Jak Wam się podoba "Prosta sprawa"? Nowy tatuaż Eweliny Lisowskiej to śnieżynka. Zobaczcie zdjęcia! Fajny wzór? Śnieżynka na przedramieniu Eweliny w pełnej krasie. :) Gwiazda uwielbia tatuaże. Pasują jej?