Ewelina Lisowska ma przed sobą bardzo pracowity okres - mnóstwo koncertów, nowa płyta oraz występy na największych festiwalach. Już za tydzień gwiazda pojawi się na TopTrendach 2014. Zaśpiewa w koncercie TOP, razem z innymi artystami, którzy sprzedali najwięcej swoich singli w postaci cyfrowej. Przypomnijmy: TOPtrendy 2014: Wystąpi ponad 30 gwiazd! Znamy pełną listę

Wokalistka nie spoczęła jednak na laurach. Nagrywa właśnie klip do najnowszego singla, "We mgle", którego premiera odbędzie się jutro. Artystka wystąpi z tym utworem już 8 czerwca w konkursie SuperPremier na Festiwalu w Opolu. Na fotkach z planu produkcji można zobaczyć Lisowską w towarzystwie przystojnego modela, Dawida Auguscika, który towarzyszył jej kiedyś w teledysku do "Nieodpornego rozumu". Wideo odniosło ogromny sukces, możemy się więc spodziewać, że tym razem będzie podobnie. Na nas jednak największe wrażenie robi szczupła figura Eweliny, którą zawdzięcza ciężkim treningom.

Czekacie na nowy teledysk Lisowskiej?