Jurorka programu "Supermodelka Plus Size" - Ewa Zakrzewska - wychodzi za mąż! Już jesienią tego roku modelka stanie na ślubnym kobiercu. Zakrzewska nie chce zdradzać szczegółów tej uroczystości, nie wiemy też, czym zajmuje się i kim jest jej partner... Wiemy za to, gdzie odbędzie się jej wieczór panieński!

Ewa Zakrzewska z "Supermodelka Plus Size" wychodzi za mąż!

Wieczór, a właściwie... tydzień panieński. Jej druhny chcą zorganizować wypad na Cypr, gdzie będą świętować jej zamążpójście. Zakrzewska nie może się już doczekać:

Aaaaa! Wracam tam już za 10 tygodni ???????????? Moje kochane druhny robią mi tydzień panieński na Cyprze. Grubo albo wcale ???? mówimy o zabawie - pisze Ewa na Facebook pod zdjęciem z Cypru.

Ceremonia odbędzie się jesienią w trakcie trwania programu "Supermodelki Plus Size". Co ciekawe, do ślubu szykują się również inni jurorzy show Polsatu - Ewa Minge i Rafał Maślak! Szykuje się więc głośne imprezy!

Ewa Zakrzewska bierze ślub jesienią tego roku!

Gratulacje!