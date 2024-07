Ewa Wachowicz w kapciach na finale Top Chef

1 z 8

To się nazywa mieć do siebie dystans! Wczoraj hitem internetu była fotka Macieja Nowaka, który pokazał jak wyglądają obrady jury od kulis. Na zdjęciu można było zobaczyć, że Ewa Wachowicz zamiast w charakterystycznych dla jej stylizacji szpilkach, zasiada za stołem w wygodnych kapciach. Krytyk kulinarny chyba sam nie spodziewał się, że wywoła takie poruszenie wśród internautów i fanów Ewy. Na tym jednak cała sprawa nie zakończyła się.

Ewa na czerwony dywan po finale "Top Chefa" wyszła w pięknej sukni z głębokim dekoltem, do której założyła... kapcie. Oryginalny pomysł spodobał się fotoreporterom, którzy przez kilka minut zachęcali Wachowicz do pozowania. Miss Polonia 1992 bardzo chętnie i z uśmiechem eksponowała niecodzienne jak na tego typu imprezy obuwie. Później zdecydowała się jednak na szpilki, co tłumaczy tak:

Jak zakładam szpilki to czuje się seksownie, a jak je zdejmuje, jestem szczęśliwa:-)))

Oficjalnie ogłaszamy, że dołączamy do grona fanów Ewy :)