Waldemar z "Rolnika" nagle nagrał apel. Wspomina o Ewie

Waldemar po udziale w 10. edycji "Rolnik szuka żony" z pewnością stara się wykorzystać swoje pięć minut. Rolnik często organizuje Q&A na swoim Instagramie, gdzie odpowiada na pytania internautów. Teraz postanowił nagrać filmik, w którym dziękuje im za uczestnictwo i prywatne wiadomości. Nie zabrakło również kilka słów o Ewie.

W finale 10. edycji "Rolnik szuka żony" okazało się, że relacja Waldemara i Ewy nie przetrwała. Rolnik postanowił więc odezwać się do Doroty, z którą obecnie buduje relacje. Para chętnie chwali się swoim szczęściem za pośrednictwem mediów społecznościowych i przekonuje, że dobrze jest im razem. Uczestnik programu często organizuje Q&A na swoim Instagramie, gdzie chętnie odpowiada na pytania internautów. Ostatnio podczas odpowiadania na pytania Waldemar z "Rolnika" stwierdził, że wypromował Ewę. Teraz rolnik postanowił nagrać filmik, w którym dziękuje wszystkim za pytania i wiadomości prywatne. Na tym się jednak nie skończyło...

Chciałem Wam serdecznie podziękować za sesje Q&A, którą z Wami przeprowadziłem, jest to bardzo fajna zabawa. Cieszę się, że tak aktywnie w niej uczestniczyliście. (...) Dostałem też mnóstwo od was prywatnych wiadomości na Instagramie (...) dopiero po kilku dniach się zorientowałem, że ludzie naprawdę napisali kilkadziesiąt wiadomości, z czego może trzy były negatywne, więc bardzo mnie to cieszy. Widać, że nie wszędzie jestem tak negatywnie odbierany, jak na tych grupach facebookowych, gdzie nagonka na mnie trwa nadal, a niech sobie trwa, mnie to tam dalej nie interesuje

W dalszej części Waldemar z "Rolnik szuka żony" miał apel do swoich fanów. Rolnik poprosił, żeby nie zadawać mu więcej pytań dotyczących Ewy.

Chciałem też również zaapelować o to, bo większość pytań dotyczyła mojej relacji z Ewą, wydaje mi się, że w dosyć wyczerpujący sposób powiedziałem to, co chciałem powiedzieć, dopowiedzieć, co nie zostało pokazane w telewizji. To od siebie ja potrzebowałem to zrobić i cieszę się, że z Wami mogłem się swoimi przemyśleniami na ten temat podzielić. Przy kolejnej możliwości, jeśli kiedyś sobie zrobimy jakieś Q&A mam taką prośbę. Już nie pytajcie o to, jak coś to możemy sobie o czymś innym bardziej przyjemnym porozmawiać, bo to jest dla mnie historia, przeszłość i już tam nie chce do tego więcej wracać, temat uważam za wyczerpany

— wyjaśnił Waldemar.