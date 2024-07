Ewa Wachowicz uprawia ekstremalne sporty

1 z 15

Ewa Wachowicz swoją przygodę z show-biznesem rozpoczęła od zdobycia korony Miss Polonia w 1992 roku. Potem oddała się polityce, by po kilku latach wrócić do telewizji. Tej jesieni zobaczymy ją w nowym dużym show Polsatu i wszystko wskazuje na to, że znów będzie zachwycać swoją urodą.

Nowa szczupła sylwetka Wachowicz to nie tylko efekt zbilansowanej diety, ale i uprawiania sportów. Była miss nie ma jednak słabości do siłowni i woli wysiłek fizyczny w dużo bardziej ekstremalnej formie, mianowicie - wspina się po najwyższych górskich szczytach w Polsce i na świecie!



Na nizinie jestem osobą publiczną, mogę też w każdej potrzebie liczyć na ludzi. W górach mierzę się sama ze sobą. Mimo przewodników i asekuracji, jestem zdana na własne siły. Gdy wiszę na ścianie, muszę skupić myśli wyłącznie na tym, jak zrobić następny krok, by od niej nie odpaść. Pełnia koncentracji. Ale przeżycie i satysfakcja po osiągnięciu celu są przeogromne - wyjaśnia swoje nietypowe hobby.

