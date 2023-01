Małgorzata Rozenek dba nie tylko o swoją karierę i dom, ale przede wszystkim o edukację swoich synów. Tadeusz i Stanisław uczęszczają do prywatnej francuskiej szkoły, co kosztuje krocie. Pociechy gwiazdy TVN jednak są zadowoleni z placówki, do której uczęszczają. Zdradzili, jak wygląda ich nauka. Synowie Małgorzaty Rozenek na temat szkoły Ostatnio w życiu prezenterki wiele się dzieje. Zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Jakiś czas temu gwiazda wspólnie z rodziną przeprowadziła się do ekskluzywnej willi. To jednak nie koniec zmian - ostatnio Małgorzata Rozenek zadebiutowała w "Dzień Dobry TVN" , w roli prowadzącej. Teraz z kolei skupia się na życiu rodzinnym - prezenterka, podobnie jak inne mamy, mocno przeżywała rozpoczęcie tegorocznego roku szkolnego. Jej synowie uczęszczają do prywatnej francuskiej szkoły, zlokalizowanej na warszawskiej Saskiej Kępie. W wywiadzie dla portalu Fakt.pl 16-letni Stanisław Rozenek i nieco młodszy, 12-letni Tadeusz zdradzili, jak przebiega ich edukacja. Okazuje się, że chłopcy na co dzień posługują się językiem francuskim: - Na wszystkich lekcjach mówimy po francusku. Wyjątkiem jest polski i angielski. Szkoła wygląda podobnie, ale w roku mamy zupełnie inaczej ustawione wakacje i ferie, więc ciężko wszystko się skoordynować z kolegami z polskich szkół - zdradził Tadeusz Rozenek. Francuski to nie jedyny język, jakiego uczy się syn gwiazdy "Dzień dobry TVN" : - Można się też zapisać na inne języki, ja zapisałem się na hiszpański – zdradził. Zobacz także: Radosław Majdan dokucza Małgorzacie Rozenek na siłowni. Od razu się odgryzła Okazuje się także, że dzięki międzynarodowej szkole, pociechy Małgorzata Rozenek otaczają się rówieśnikami niemalże z całego świata: - W...