Kilka miesięcy temu na łamach tabloidów Ewa Minge wyznała, że na stałe wyjeżdża z Polski. Niedoceniana w naszym kraju projektantka mody postanowiła zamieszkać we Włoszech. Przypomnijmy: Minge wyprowadza się z Polski na stałe!

Reklama

Minge dopięła swego i wyemigrowała do Mediolanu. Z pewnością cieplejszy włoski klimat i większa otwartość ludzi sprawiają, że projektantka ma lepsze warunki do pracy twórczej, niż w Polsce, w której co rusz szydzono z jej osoby, a jej światowe sukcesy przechodziły bez większego echa. W swojej ostatniej rozmowie z "Super Expressem" Ewa przyznała się, że nie interesuje się, co dzieje się w jej ojczyźnie.

- Na stałe wyprowadziłam się z Polski i nigdy już tu nie wrócę. Nie mieszkam w Polsce, nie interesuję się tym, co tutaj się dzieje. Oczywiście będę odwiedzać Polskę, nadal mam tu dom w Zielonej Górze. Ale na pewno nie będę mieszkać tu na stałe - wyznała Minge.

Reklama

Wcale nie dziwi nas zachowanie Minge. Mieszkając i pracując za granicą, może się dalej rozwijać. Jest również szansa, że bardziej otwarci na modowe eksperymenty i przepych Włosi docenią jej talent, bardziej niż Polacy. Czy już nigdy w kraju nad Wisłą nie zobaczymy pokazu projektantki?