Życie Agaty i Piotra Rubików wywróciła się ostatnio do góry nogami, gdy oficjalnie przeprowadzili się do Stanów Zjednoczonych. Jest to niemały krok, tym bardziej że ich córki musiały zmienić nie tylko szkołę, ale całe otoczenie. Od czasu wyprowadzki Agata chętnie relacjonuje w sieci realia życia w USA. Tym razem pokazała, co działo się w niedalekiej odległości od ich domu. Agata Rubik nagrała, co dzieje się niedaleko od ich domu Rubikowie postanowili zawalczyć o swój "amerykański sen" i wynieśli się już jakiś czas temu do Stanów Zjednoczonych, a dokładniej na Florydę. Stamtąd Agata Rubik regularnie nadaje na Instagramie, pokazując swoim fanom blaski i cienie tamtejszego życia. Chociaż chętnie pokazuje te sielankowe momenty, jak to z Piotrem odwiedzają kolejne restauracje, Agata Rubik otwarcie mówi też o trudnych doświadczeniach . Niedawno opowiadała również o tym, jak jej córki zaaklimatyzowały się w nowym otoczeniu. Gdy dziewczynki są w szkole, a Piotr ma swoje zajęcia, Agata sporo czasu spędza w domu. Z pewnością odczuła niepokój, gdy podczas przechadzki między pokojami, za jednym z okien zobaczyła rozpościerający się dym! Zobacz także: Agatę Rubik dopadły problemy. Narzeka na amerykańską służbę zdrowia Chociaż jego źródło znajdowało się w bezpiecznej odległości od domu Rubików, na pierwszy plan od razu rzuca się ogromna, zadrzewiona przestrzeń, przez którą ogień mógłby rozprzestrzeniać się w bardzo szybkim i trudnym do opanowania tempie. Na szczęście, jak się okazało, był to wynik "kontrolowanego wypalania buszu w ramach programu dotyczącego gruntów zagrożonych środowiskowo hrabstwa Miami-Dade". Mieszkając na co dzień w takim miejscu, lokalna społeczność zapewne jest przyzwyczajona do podobnych widoków, ale dla Agaty to może być wciąż nietypowy widok. ...