Ewa Minge to jedna z niewielu polskich projektantek, która odniosła znaczący sukces w świecie mody. Jej kolekcje podziwiano w Paryżu, Moskwie, Nowym Jorku, Mediolanie i Rzymie, a kreacje nosiły światowe ikony stylu. Niestety, w Polsce była raczej wyśmiewana i wyszydzana za swój awangardowy styl. Nic więc dziwnego, że w końcu zdecydowała się na emigrację.

- Tylko moje dziecko zda maturę to dwoma nogami, a na razie tylko jedną nogą będę mieszkała na stałe w Mediolanie. Ja jadę tam żyć, więc jak będę tam żyła to będę tam pracowała. Włochy są moim drugim domem. Wielu Włochów mi powiedziało, ża ja jestem taką polską Włoszką i powinnam zostać we Włoszech. - powiedziała Minge w "Dzień Dobry TVN".