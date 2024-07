Ewa Farna i Ewelina Lisowska żartują z wagi tej pierwszej za kulisami Sylwestrowej Mocy Przebojów 2016/2017 w Katowicach. Ewa ma ogromny dystans do siebie. Na Instagramie gwiazda pokazała zabawne zdjęcie, jak próbuje zmierzyć spódnicę Eweliny, która zmieściła się jej tylko na udo:

Ewelina Lisowska również zażartowała sobie z przyjaciółki po fachu:

Widać, że obie artystki bardzo się przyjaźnią i uwielbiają spędzać ze sobą czas. Zobaczcie zdjęcia!

@ewa_farna93 w akcji ❣????

A video posted by Ewelina Lisowska (@ewelinalisowskaofficial) on Jan 1, 2017 at 6:10am PST