Ewa Farna od prawie dwóch miesięcy w mediach promuje swój nowy album "(W)Inna". Gwiazda opowiada głównie o tym, czym najnowsze dzieło różni się od jej wcześniejszej twórczości. Za każdym razem potwierdza, że nowe numery, które nagrała są bardziej osobiste i dzięki nim chce przekazać, to co dzieje się w jej życiu obecnie. A dzieje się dużo. Zobacz: Cena za popularność? Psychofan wtargnął do domu Ewy Farnej

Dziś piosenkarka odwiedziła studio "Dzień Dobry TVN". Na kanapie Ewa poruszyła kilka gorących tematów. Zaczęło się od narzekania na nasze narodowe przywary.

- To jest charakter nas Słowian. Mamy to w sobie, potrzebujemy znaleźć te negatywne rzeczy w ludziach, żeby dowartościować siebie. Nie chcę należeć do tych ludzi. Nie chcę tak żyć, nie będę się dostosowywać. Odpowiadam swoją muzyką, tym że pracuję, robię koncerty. Nie chcę wracać do tematów nieprzyjemnych.

Farna wyznała w osobliwy sposób, że nie przejmuje się tym, co czyta na serwisach o gwiazdach czy w kolorowych magazynach:

- Nie boli mnie to. Ja mam dosyć wielki tyłek, aby tam pomieścić wszystko. Jak napiszą, że ma te 3 kilo więcej, że mam chłopaka, nie mam chłopaka. To wszystko jest tak banalne. Ja wiem jak jest. Jestem szczęśliwą osobą, jestem zdrową osobą. Jakby się rozpisywali, że mam problemy z mężem, dziećmi, to są poważne sprawy. Jak ktoś komuś wchodzi w łóżko albo w portfel, to jest nie fajne. Najpierw trzeba sprawy załatwić wewnętrznie, a później z całym światem.

Piosenkarka skomentowała również swój udział w "X-Factor". Ewa na Facebooku wczoraj napisała oświadczenie w tej sprawie. "DD TVN" postanowiło pociągnąć wątek. Zobacz: Skandal! Ewa Farna nie wystąpi w X-Factor: Nic nie wiem na ten temat!

- No ja nadal nie mogę zaprzeczyć, ani potwierdzić, ponieważ na ten temat nie za bardzo wiem. Dostała propozycję. To jest na razie tyle. Nie wiem kiedy to będzie, jak to się będzie odbywać. Nie mogę powiedzieć tak czy nie. Sprawa w toku, negocjacje. Bardzo bym chciała wziąć udział w programie ze względu na jurorów, bo uwielbiam Kubę i Czesława, Tatiany jeszcze nie poznałam. Mnie to bawią takie show, czuję się w tym dobrze. Zobaczymy jak wszystko się potoczy. Wydałam płytę. Podstawą jest dać dobre koncerty dla fanów. Nie wiem, czy to się uda pogodzić z "X-Factorem".

Jak widać Farna aktualnie jest bardzo zapracowana. Ciągłe wywiady, koncerty, spotkania z fanami. Myślicie, że gwiazda znajdzie czas na udział w muzycznym show?

