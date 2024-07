Kilkanaście dni temu TVN poinformował oficjalnie, że nowym i jednocześnie czwartym jurorem w kolejnej edycji X-Factor będzie Ewa Farna. Gwiazda miała już doświadczenie w występach w tego typu programach, wydawała się więc świetnym wyborem, a decyzję stacji pochwalał m.in. Kuba Wojewódzki. Przypomnijmy: Ewa Farna czwartym jurorem nowej edycji X-Factor!

Prawda okazuje się zaskakująco inna. Ewa na swoim Facebooku dosłownie przed chwilą zamieściła oświadczenie, w którym oburzona komentuje doniesienia mediów. Wokalistka twierdzi, że nie podpisała jeszcze umowy o udziale w X-Factor i na ten moment nic jej nie wiadomo na temat bycia jurorką w show TVN.

Farna podkreśla, że wydała niedawno płytę i zamierza wyruszyć w trasę koncertową, a negocjacje nie zakończyły się jeszcze sukcesem. Zapowiada też, że od tej pory wszelkie prawdziwe informacje na temat jej udziału w programie znajdziemy na jej profilu Facebook oraz oficjalnej stronie internetowej.

Narazie media oraz TVN podjeli decyzje, ale ja na temat swojego udzialu w programie narazie NIC NIE WIEM. Nie moge wiec potwierdzic udzialu ani go zdementowac.Trwaja negocjacje, ale to dopiero od niedawna. Cala akcja do niedawna dziala sie bez mego udzialu. A wiec, nie wierzcie temu, co sama osobiscie Wam tutaj nie potwierdze:) - czytamy w oświadczeniu Farnej.

Ciekawe co na to TVN - władze stacji i produkcja programu również wystosują jakieś oświadczenie? Co sądzicie o całej sytuacji?

