Ewa Farna skomentowała plotki dotyczące swojego wyglądu. Artystka to zdecydowanie jedna z najpopularniejszych gwiazd polskiej sceny muzycznej. Niestety, od pewnego czasu piosenkarka musi zmierzyć się z niezbyt przychylnymi komentarzami dotyczącymi jej wyglądu i wagi. I chociaż sama Ewa Farna wiele razy podkreślała, że ona sama dobrze czuje się we własnym ciele i nie chce wyglądać jak wychudzona modelka to wciąż pojawiają się osoby, które ostro krytykują gwiazdę. Ewa Farna w rozmowie z magazynem "Wysokie Obcasy" skomentowała plotki i krytyczne komentarze.

Cały ten temat wagi jest dla mnie w ogóle absurdem. Ja nie czuję się otyłą osobą, nie czuję, żebym była anormalna. I jeżeli mnie ktoś tak nazywa, to ja tego nie akceptuję. Bo to, że mam 5 kg, a nawet 10 kg więcej, to nie znaczy, że jestem otyła. Poza tym lubię dobre, jakościowe jedzenie, ćwiczę, nie prowadzę niezdrowego trybu życia. Co jest nie tak, skoro mogę się zmieścić w normalne ciuchy, zwykłą rozmiarówkę? Co to za chora presja? Przypuszczam, że większość dziewczyn wygląda bardziej jak ja niż jak Kate Moss. Czemu was nie obchodzi, że nie chleję, nie biorę narkotyków i nie robię skandali seksualnych?- zastanawia się Ewa Farna.