Mimo swojej popularności i życia na świeczniku, Ewa Farna skutecznie chroni prywatność. Nie pokazuje w mediach społecznościowych swoich pociech i niezwykle rzadko publikuje ujęcia z mężem. Teraz zrobiła wyjątek, a wszystko przez wzgląd na rocznicę ich związku.

Rocznica związku Ewy Farnej

Ewa Farna ma zaledwie 30 lat, jednak od wielu lat jest wierna jednemu mężczyźnie. Martin Chobot przez długi czas był członkiem jej zespołu, jednak wiadomo, że początkowo łączyła ich wyłącznie przyjaźń. Jak mówiła jakiś czas temu w naszym wywiadzie: "Martin zaczynał w tym zespole z wolnej stopy. Dopiero po kilku latach po różnych perypetiach się związaliśmy. Nie było to tak, że wzięłam go do zespołu, bo się w nim zakochałam. To przyszło dużo później". Zaczęli być razem latem 2013 roku, dwa lata później się zaręczyli, a we wrześniu 2017 roku pobrali się w tajemnicy przed mediami. W 2019 roku na świat przyszedł ich syn Artur, natomiast w 2022 roku pojawiła się córka, Ella. Piosenkarka podkreślała, że to dzięki swojemu partnerowi zdecydowała się na założenie rodziny.

- Mój mąż jest facetem czynu. Ja to cały czas paplam o tym, co by było: że fajnie by było mieć kiedyś rodzinę i dom. Kiedyś. A on mi mówi: "Kiedyś? Jak kiedyś? Kiedy? Teraz to życie się dzieje". I on mnie naprawdę w tych sprawach motywuje. Bez niego nie wyszłabym za mąż, nie miała dzieciaczka, nie inwestowałabym, tylko bym o tych rzeczach gadała w wywiadach - mówiła niegdyś Ewa Farna w wywiadzie dla "Vivy".

Mateusz Jagielski/East News

Zobacz także: Ewa Farna o krytyce mediów dotyczącej jej figury: "Pokazałam im, że jestem niezłomna"

Teraz Ewa Farna i Martin Chobot obchodzą już dziesiątą rocznicę związku. Z tego powodu wokalistka opublikowała w mediach społecznościowych czarno-białe zdjęcie, na którym widać, jak na scenie całuje się ze swoim ukochanym. Post opatrzyła krótkim, lecz wymownym opisem.

- 10 lat razem. Jedna trzecia mojego życia - napisała Ewa Farna.

Zobacz także: Ewa Farna w mini i kozakach za kolano posyła uśmiechy z Sopotu

Pod fotografią pojawiło się mnóstwo komentarzy internautów. Fani wylewnie kibicują ich miłości i tłumnie składają wokalistce i jej mężowi radosne życzenia. Romantyczny post polubiła też m.in. Maffashion.

- Życzę więcej takich lat w miłości szczęściu i wzajemnym zrozumieniu; - Wszystkiego dobrego dla Was, Ewa. Samych pięknych dni. Bądźcie zdrowi i szczęśliwi; - Wszystkiego dobrego w zdrowiu i miłości; - Wyglądacie razem tak dobrze! Życzę Wam wielu kolejnych wspólnych lat - czytamy pod zdjęciem.

My również dołączamy się do życzeń!

WOJCIECH STROZYK/REPORTER