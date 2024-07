Ewa Farna znów musi mówić o swojej wadze. I najwyraźniej ma już dość krytycznych uwag i przytyków pod swoim adresem. W rozmowie z “Faktem” ostro odpowiada hejterom.

Waga polsko-czeskiej gwiazdy ostatnio znów stała się tematem dociekań mediów i fanów. Ewa nie rozumie dlaczego to ma być ważne.

Jakbym była modelką, to bym na pewno powinna schudnąć. Ale ja śpiewam, więc wystarczy, że wyglądam fotogenicznie i schludnie – mówi “Faktowi” Farna.

I ciężko jej nie przyznać racji. Szczególnie, że ona sama świetnie się czuje ze swoim wyglądem:

Kto ma prawo mi to dyktować? Jest jakaś reguła, jak trzeba wyglądać? Nie mówcie mi, że powinnam schudnąć, bo to nie wasza sprawa!

Jednocześnie Ewa Farna przyznaje też tabloidowi, że czasem z jej wagą jest gorzej. I dobrze wie dlaczego:

Jem po prostu za dużo i to cała tajemnica mojej wagi. A że kocham jedzenie, to muszę dodać ruch, by nie przesadzić. Zaczęłam nawet regularnie biegać – powiedziała w “Fakcie”.