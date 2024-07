Ewa Farna na planie teledysku "Znak"

1 z 13

Przez ostatnie dwa dni Ewa Farna przebywała w Warszawie. Wszystko za sprawą zdjęć do jej najnowszego teledysku do singla "Znak", który zdążył już podbić radiowy eter. Wczoraj prezentowaliśmy wam dwie fotki wokalistki zza kulis, a dziś mamy dla was znacznie obszerniejszą relację, którą gwiazda zamieściła na swojej stronie. Zobacz: Ewa Farna cała w sieciówkach na planie klipu

Oglądając zdjęcia widać, że na planie, który zlokalizowany był na warszawskim Służewcu panowała atmosfera dobrej zabawy. Ewa do kolejnych ujęć co chwilę zmieniała swoje stylizacje: raz była mimem, innym miała na sobie tony złotej biżuterii, by następnie w dziewczęcej stylizacji poskakać na łóżku.

Farna sprawiła również wielką niespodziankę swoim fanom. Część z nich mogło się z nią spotkać osobiście oraz wystąpić w teledysku "Znak" jako statyści.

Teraz pozostaje nam już tylko czekać na finalny efekt ciężkiej pracy gwiazdy i jej ekipy.

