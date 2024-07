Ewa Farna nigdy nie mogła narzekać na brak popularności w naszym kraju. Jej single cieszyły i cieszą się ogromną popularnością, a teledyski notują odsłony liczone w milionach. Nic więc dziwnego, że produkcja "X-Factor" zdecydowała się zatrudnić ją przy trwającym właśnie czwartym sezonie produkcji. Ewa zasiliła grono jury, a pod jej opiekę trafiła grupa wokalistek. Farna nie ma niestety szczęścia do stylistek - pierwsze kreacje w których pokazywała się w odcinkach na żywo, sprawiały, że stawała się obiektem drwin i złośliwych komentarzy. Przypomnijmy: Farna nie przejmuje się krytykami. Założyła obcisłe spodnie

Na szczęście gwiazda nie przejęła się tym co o niej piszą i z dystansem podchodzi do swojego wyglądu, który zresztą uważa za bardzo kobiecy, a co najważniejsze - odpowiadający jej chłopakowi. Często podkreśla, że dla niej ubranie musi być przede wszystkim wygodne, a ona sama musi się w nim dobrze czuć - a niekoniecznie wyglądać. W kioskach pojawił się właśnie nowy numer magazynu "HOT Moda" w którym wspomniane kobiece kształty zostały niestety zakryte przez ubrania. W środku znajduje się natomiast sesja zdjęciowa inspirowana Dzikim Zachodem.

Co by nie mówić o Ewie - nawet z kilkoma dodatkowymi kilogramami wygląda niezwykle seksownie. Zgodzicie się?

