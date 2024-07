Nie ma wątpliwości, że to Ewa Farna jest największą gwiazdą czwartej edycji programu X-Factor. Wokalistka nie tylko jest najbardziej przebojowym jurorem, ale wzbudza też dużo emocji swoją cielesnością. Internauci zachwycają się jej obfitym biustem, ale nie brakuje też głosów krytycznych. Ewa w ostatnich miesiącach nieco się zaokrągliła, a niektóre kreacje niezbyt fortunnie komplementowały jej nową sylwetkę. Przypomnijmy: Ewa Farna jak młoda Maryla Rodowicz. Znów przytyła?

Gwiazda słynie z olbrzymiego dystansu do swojej osoby i komentarzy na temat figury, ale nawet jej cierpliwość ma swoje granice. Szereg nietrafionych stylizacji spowodował, że podjęła radykalną decyzję. Jak donosi "Show", Farna zdecydowała się zwolnić swoją dotychczasową stylistkę, Senorę Mambi. To właśnie ona ubierała Ewę, a na swoim koncie ma również współpracę z Michałem Szpakiem. Kontrowersyjne stroje i fantazyjne dodatki nie sprawdziły się w przypadku wokalistki, co w końcu zauważyła już sama Farna. Nie wiadomo jednak, czy młoda piosenkarka zdecydowała się zatrudnić kogoś nowego czy obecnie stylizuje się samodzielnie.

W ostatnim odcinku X-Factor Farna wyglądała już naprawdę nieźle, więc jak widać, decyzja była słuszna. Podoba się wam jej styl?

