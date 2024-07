Podczas wczorajszego odcinka X-Factor Ewa Farna wyglądała świetnie. Styliści młodej gwiazdy w doskonały sposób ukryli jej krągłości i podkreślili to, co trzeba. Wąska talia zaznaczona paskiem, pupa i biodra ukryte pod rozkloszowaną miniówką, a do tego różowa ramoneska. Styl rockabilly, czyli inspiracje amerykańską modą lat 50. fantastycznie do niej pasuje.

Zaś Patricia Kazadi wybrała ultra seksowną sukienkę z przeźroczystościami. Długa kreacja zakończona falbanką wyglądała obłędnie. A Patricia po raz kolejny wyglądała świetnie. A wy jak uważacie?

