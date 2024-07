Ewa Chodakowska ostro odpowiedziała fance na pytanie o ciążę. Już od jakiegoś czasu obserwatorzy podpytują trenerkę o to, kiedy zamierza zostać mamą. Co niektórzy wytykają jej, że to już czas na powiększeni rodziny. Jak na razie Ewa Chodakowska skupiona jest na karierze i swoich licznych projektach.

W niedzielę dała mocny wpis na swoim profilu na Instagramie, w którym zaznaczyła, że jest szczęśliwa, a szczęście daje jej praca, bo spełnia się w tym, co robi. Zdradziła również, że odrzuciła propozycję w programie "Azja Express".

Właśnie pod tym postem jedna z fanek poruszyła temat ciąży:

@chodakowskaewa Ewa przepraszam Cie bardzo wiem, że nie powinnam się wtrącać w Twoje życie ale kiedy będzie czas na ciążę? Rozumiem że spełniasz się zawodowo i wielkie gratulacje ale czas ciąży to taki piękny stan i dziecko.... każda kobieta jest stworzona do bycia mama... (pisownia oryg.)

Ewa Chodakowska zdecydowała się odpowiedzieć na to zagadnienie.

@ @fit_dashaaa Kochanie, dobrze zaczęłaś :) będę się posiłkować Twoimi słowami :) "nie powinnam się wtrącać" .. No nie powinnaś :) bez urazy ❤️

Ewa Chodakowska dodała mocny wpis na Instagramie

Trenerka ewidentnie ma dosyć porównań do Ani Lewandowskiej. Nie da się ukryć, że odkąd światło dzienne ujrzały informacje na temat ciąży żony Roberta Lewandowskiego, również Ewa Chodakowska jest o to pytana. Gwiazda nie zamierza milczeć i urywa spekulacje na swoich profilach w mediach społecznościowych. Chodakowska zapewnia też, że być może kiedyś przyjdzie na to czas, ale na pewno nie w najbliższej przyszłości.

Ewa Chodakowska w ostry sposób odpowiedziała fance na pytanie o ciążę

Trenerka na razie nie chce zdradzić, czy planuje powiększenie rodziny